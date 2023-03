Il Giudice Sportivo ferma Rastelli | ecco il report alla ripresa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Massimosalterà la gara di mercoledì (ore 18) contro il Giugliano. Il tecnico di Pompei, dopo l’espulsione contro il Foggia ha rimediato una giornata di squalifica.quanto si legge nel dispositivo: “per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione e,notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”. In panchina andrà il vice Dario Rossi. Entrano in diffida Davide Mazzocco e Sonny D’Angelo. IL. La squadra si è ritrovata ...