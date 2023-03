Il fallimento della Silicon Valley Bank non avrà un effetto Lehman Brothers | dice Davide Serra

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il, tra i più istituti di credito americani nel settore tecnologico, non causerà un rischio sistemico per il sistema bancario mondiale. Ne è convinto il fondatore di Algebrische in una intervista a Repubblica spiega che «Per almeno una settimana si ballerà molto, i contraccolpi più forti potranno esserci sulle banche regionali americane e sul mercato dei titoli tech.Venture capital e start up perderanno tanti soldi, ma non vedo problemi per le grosse banche Usa e per quelle europee. Anzi, se queste ultime verranno bersagliate dalle vendite rappresenteranno una buona occasione d’acquisto». Secondouna mela marcia non rovina tutto il cesto, anche perché tutti le altre mele sono controllate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - classcnbc : #SVB, le misure della Fed Dopo il fallimento della #SiliconValleyBank i regolatori americani hanno annunciato misu… - putino : Decine di clienti si sono accalcati ieri fuori da una filiale della First Republic Bank nel sud della California pe… - tra_mon : RT @EnricoFaraboll1: ???????? Un'altra banca sull'orlo del fallimento negli USA. La gente si mette in fila fuori dalle filiali della First Rep… - quantunque1 : RT @carmelopalma: Il fallimento del Sistema sanitario nazionale negli ultimi decenni ha coinciso con il trionfo politico, a destra come a s… -

Borse asiatiche in ordine sparso mentre gli investitori fanno i conti colSilicon Valley Bank e la discesa in campo del governo americano, che per rassicurare i mercati ed evitare il dilagare di una crisi di fiducia ha promesso che tutti i depositi saranno ...IlSvb, avvertono, potrebbe innescare un effetto domino e costringere le aziende del settore tecnologico, di cui la banca è stata in questi anni grande finanziatore, a licenziare ...Secondo gli osservatori non è una nuova Lehman Brothers, ma quanto accaduto mostra gli effetti degli aumenti dei tassi di interesse da parteFed sulla liquidità. Nel Regno Unito la Bank of ...

Il fallimento della Silicon Valley Bank: ecco cosa una banca non dovrebbe mai fare Il Fatto Quotidiano

Dopo tre banche fallite in una settimana, una legata al mondo delle startup hi-tech e le altre due al mondo delle criptovalute, Federal Reserve e Tesoro hanno annunciato la discesa in campo con soluzi ...Signature Bank è chiusa dalle autorità americane, in quello che è il secondo grande fallimento di una banca in tre giorni e il terzo maggiore nella storia dopo Washington ...