Il fallimento della Silicon Valley Bank e i pericoli per l'Europa (Di lunedì 13 marzo 2023) di Achille Flora C'è un effetto finora trascurato dagli analisti finanziari delle politiche antinflattive adottate dalle maggiori banche centrali su scala internazionale, quello sui titoli di debito pubblici e privati. Infatti, l'attenzione prevalente ci è concentrata sul loro potenziale rallentamento della crescita, dovuto all'aumento del costo del danaro per le imprese, oltre a quello sui titoli sovrani dovuto all'incremento del loro rendimento con difficoltà per i Paesi più indebitati. Quello che è stato trascurato è l'effetto che produce innalzando la remunerazione dei titoli sul loro prezzo o valore di mercato. Al crescere del rendimento si produce, infatti, anche un deprezzamento del loro valore attuale, poiché si necessita di minori importi iniziali per raggiungere, ad un tasso di rendimento maggiore, l'ammontare finanziario promesso ad un tempo definito.

