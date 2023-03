Il dramma di Paola Caruso: “Mio figlio non camminerà più per colpa mia” (Di lunedì 13 marzo 2023) Il figlio di Paola Caruso non camminerà più, le lacrime in tv: “È colpa mia” Paola Caruso è tornata a Verissimo per raccontare il dramma del figlio Michele, il quale, a causa di un errore medico, probabilmente non riuscirà più a camminare correttamente. La showgirl era stata già ospite di Silvia Toffanin lo scorso gennaio: in quell’occasione Paola Caruso aveva raccontato quello che era successo al figlio di 4 anni. “Un errore medico gli ha provocato una paresi del nervo sciatico” aveva raccontato l’ex Bonas di Avanti un altro. Paola Caruso, poi, aveva raccontato che tutto era iniziato lo scorso novembre mentre mamma e figlio si ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) Ildinonpiù, le lacrime in tv: “Èmia”è tornata a Verissimo per raccontare ildelMichele, il quale, a causa di un errore medico, probabilmente non riuscirà più a camminare correttamente. La showgirl era stata già ospite di Silvia Toffanin lo scorso gennaio: in quell’occasioneaveva raccontato quello che era successo aldi 4 anni. “Un errore medico gli ha provocato una paresi del nervo sciatico” aveva raccontato l’ex Bonas di Avanti un altro., poi, aveva raccontato che tutto era iniziato lo scorso novembre mentre mamma esi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Paola Caruso in lacrime: 'Colpa mia, danno permanente', il dramma del figlio malato - infoitcultura : Paola Caruso torna a parlare del dramma di suo figlio: 'Il danno è permanente, dovrà portare il tutore a vita' - IsaeChia : #Verissimo, il dolore di Paola Caruso: “Come dico a mio figlio che dovrà portare il tutore per sempre? Non riesco a… - paola_strange : @pellegrino_fra @ilpresidenteh @navalny ????Capite il dramma di essere chiamati 'complottisti' da gente che crede all… - AnnalisaAntas : RT @Gustav45114190: @repubblica 'Forse la stagione non sta andando come sperava Paola, e il club avrebbe deciso di non esercitare la clauso… -