Il discorso di Ke Huy Quan | dal campo profughi all’Oscar

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tutta la commozione dell’attore nella notte degli Oscar È stata la notte delle sorprese e delle prime volte. Trionfa Ke Huypremiato come Miglior attore non protagonista per la pellicola Everything Everywhere All At Once. Una volta salito sul palco l’attore è stato protagonista di un commovente. Ke Huyha ricordato gli anni difficili. A soli 7 anni ha abbandonato il Vietnam con la madre e tre fratelli alla ricerca di un futuro migliore. IL padre era partito con altri cinque figli. Ildi Ke Huy“Il mio viaggio è cominciato su una barca, ho passato un anno in une sono finito qui sul palco più importante di Hollywood. Dicono che le storie così sono solo per il cinema, ma sono storie reali, è questo il vero sogno americano”. ...

L'attore ha vinto per il suo ruolo in Everything Everywhere all at once: «Il mio viaggio è iniziato su un barca, poi è proseguito per un anno in un campo profughi. Questo è il sogno americano» ...L'attore, vincitore dell'Oscar come miglior attore non protagonista per l'interpretazione nel film Everything Everywhere All At Once, ha ricordato l'esperienza da ex rifugiato vietnamita.