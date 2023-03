Il default del sistema sanitario nazionale è l’altra faccia della crisi della democrazia italiana (Di lunedì 13 marzo 2023) Le analisi e le proposte presentate da Azione e Italia Viva giovedì scorso al teatro Eliseo di Roma confermano che l’emergenza sanitaria non si è certo conclusa con il Covid e che, al contrario, le fragilità esplose in tutta la loro gravità con la pandemia continuano a caratterizzare il (dis)funzionamento del sistema sanitario nazionale. Quell’evento traumatico poteva determinare una svolta, una presa di coscienza e di responsabilità, un atto di resipiscenza. È stato invece trattato come l’alibi di un disastro senza responsabili, come una sorta di calamità imprevedibile (malgrado fosse talmente prevista da rappresentare ormai da un decennio un vero topos letterario), superata la quale, più o meno, le cose sarebbero tornate a posto. Anche se “a posto” non erano neppure prima. Il Covid, per usare – rimanendo in tema – una terminologia ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 marzo 2023) Le analisi e le proposte presentate da Azione e Italia Viva giovedì scorso al teatro Eliseo di Roma confermano che l’emergenza sanitaria non si è certo conclusa con il Covid e che, al contrario, le fragilità esplose in tutta la loro gravità con la pandemia continuano a caratterizzare il (dis)funzionamento del. Quell’evento traumatico poteva determinare una svolta, una presa di coscienza e di responsabilità, un atto di resipiscenza. È stato invece trattato come l’alibi di un disastro senza responsabili, come una sorta di calamità imprevedibile (malgrado fosse talmente prevista da rappresentare ormai da un decennio un vero topos letterario), superata la quale, più o meno, le cose sarebbero tornate a posto. Anche se “a posto” non erano neppure prima. Il Covid, per usare – rimanendo in tema – una terminologia ...

