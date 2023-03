Il ct del Marocco convoca Hakimi nonostante l’accusa di stupro: «C’è la presunzione di innocenza» (Di lunedì 13 marzo 2023) Si avvicina la sosta dei campionati in favore delle amichevoli nazionali e su le Parisien si parla del Marocco di Regragui. Il commissario della nazionale nord-africana ha infatti convocato uno dei suoi giocatori più importanti, ovvero Achraf Hakimi, recentemente accusato di stupro. Il ct del Marrocco Walid Regragui ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro il Brasile e contro il Perù. Nella lista compare anche il terzino del Psg. Come sottolinea il quotidiano parigino: “Achraf Hakimi sarà in trasferta per le due amichevoli del Marocco contro il Brasile (25 marzo a Tangeri) e poi contro il Perù (28 marzo a Madrid). Incriminata per stupro in Francia dal 2 marzo , la parte destra degli Atlas Lions non ha alcun divieto di lasciare il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Si avvicina la sosta dei campionati in favore delle amichevoli nazionali e su le Parisien si parla deldi Regragui. Il commissario della nazionale nord-africana ha infattito uno dei suoi giocatori più importanti, ovvero Achraf, recentemente accusato di. Il ct del Marrocco Walid Regragui ha diramato la lista deiti per le amichevoli contro il Brasile e contro il Perù. Nella lista compare anche il terzino del Psg. Come sottolinea il quotidiano parigino: “Achrafsarà in trasferta per le due amichevoli delcontro il Brasile (25 marzo a Tangeri) e poi contro il Perù (28 marzo a Madrid). Incriminata perin Francia dal 2 marzo , la parte destra degli Atlas Lions non ha alcun divieto di lasciare il ...

