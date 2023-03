Il crack di Svb scuote le Borse Ue: -4% Milano. Sprofondano First Republic e Western Alliance (Di lunedì 13 marzo 2023) Non bastano le rassicurazioni della Fed e del presidente Biden sulle banche. A Milano Bper e Unicredit perdono il 9%, fuga dalle banche verso i titoli di Stato Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 13 marzo 2023) Non bastano le rassicurazioni della Fed e del presidente Biden sulle banche. ABper e Unicredit perdono il 9%, fuga dalle banche verso i titoli di Stato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zerbato_Luigi : RT @N013Q: P.S. la reazione dei mercati non è tanto conseguente al crack SVB, quanto alla presa di consapevolezza di questo: - infoiteconomia : Svb, il crack che Vigilanza, Fed e agenzie di rating non hanno visto arrivare - mummy53690440 : Il crack di Svb scuote le Borse Ue: -4% Milano. Sprofondano First Republic e Western Alliance @sole24ore - nerimatteo : RT @N013Q: P.S. la reazione dei mercati non è tanto conseguente al crack SVB, quanto alla presa di consapevolezza di questo: - N013Q : P.S. la reazione dei mercati non è tanto conseguente al crack SVB, quanto alla presa di consapevolezza di questo: -