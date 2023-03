Il crac di Silicon Valley Bank non è una nuova Lehman ma i mercati tremano: a picco le borse europee (Di lunedì 13 marzo 2023) Non è una nuova Lehman, ma ha tutte le caratteristiche di un terremoto finanziario a cui le autorità americane la notte scorsa hanno cercato di mettere un argine garantendo i depositi della Silicon Valley Bank e chiudendo un’altra banca specializzata in start up e criptovalute: la Signature Bank. Un’azione tempestiva che, però, non ha impedito il tracollo delle borse europee stamattina. Gli indici sono tutti in forte ribasso con Piazza Affari che perde il 4 per cento a due ore dall’avvio delle negoziazioni (i titoli bancari stanno colando praticamente a picco). Sarà poi la reazione di Wall Street nel pomeriggio a dire quale livello di fiducia gli investitori mondiali ripongono nel piano di intervento coordinato tra governo degli Stati ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 marzo 2023) Non è una, ma ha tutte le caratteristiche di un terremoto finanziario a cui le autorità americane la notte scorsa hanno cercato di mettere un argine garantendo i depositi dellae chiudendo un’altra banca specializzata in start up e criptovalute: la Signature. Un’azione tempestiva che, però, non ha impedito il tracollo dellestamattina. Gli indici sono tutti in forte ribasso con Piazza Affari che perde il 4 per cento a due ore dall’avvio delle negoziazioni (i titoli bancari stanno colando praticamente a). Sarà poi la reazione di Wall Street nel pomeriggio a dire quale livello di fiducia gli investitori mondiali ripongono nel piano di intervento coordinato tra governo degli Stati ...

