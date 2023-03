Il crac della Silicon Valley Bank fa crollare i titoli europei: Milano sprofonda a -4% (Di lunedì 13 marzo 2023) Continua a pesare sulle borse europee lo shock innescato sui mercati dal fallimento di Silicon Valley Bank, il più grande per una banca americana dai tempi della crisi finanziaria del 2008. La borsa di Parigi perde l’1,4%, Londra l’1,1% e Francoforte l’1,4%. A indossare la maglia nera è Milano, con il Ftse Mib che cede il 4%. Segno negativo anche per tutti i più grandi istituti bancari italiani: -7,1% per Bper, -6,5% per Mps, -5% per Intesa e -4,4% per Unicredit. Torna a salire anche lo spread Btp-Bund, che in mattinata sfiora i 187 punti, mentre il rendimento dei titoli decennali italiani è sceso sotto il 4,2%. Una situazione che non riguarda però solo il nostro Paese. I rendimenti dei titoli di Stato, infatti, stanno crollando virtualmente in tutti i Paesi ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Continua a pesare sulle borse europee lo shock innescato sui mercati dal fallimento di, il più grande per una banca americana dai tempicrisi finanziaria del 2008. La borsa di Parigi perde l’1,4%, Londra l’1,1% e Francoforte l’1,4%. A indossare la maglia nera è, con il Ftse Mib che cede il 4%. Segno negativo anche per tutti i più grandi istituti bancari italiani: -7,1% per Bper, -6,5% per Mps, -5% per Intesa e -4,4% per Unicredit. Torna a salire anche lo spread Btp-Bund, che in mattinata sfiora i 187 punti, mentre il rendimento deidecennali italiani è sceso sotto il 4,2%. Una situazione che non riguarda però solo il nostro Paese. I rendimenti deidi Stato, infatti, stanno crollando virtualmente in tutti i Paesi ...

