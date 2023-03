Il consigliere regionale di Napoli che esterna sui social la sua fede romanista: disapprovazione e commenti negativi (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa scelto di proposito la domenica peggiore, per l’outing calcistico. Il veterano napoletano del consiglio regionale, Carmine Mocerino, sorride sugli spalti dell’Olimpico. E pazienza se la Roma ha perso male in casa (3-4) col Sassuolo: la fede è fede. Sciarpa giallorossa in bella vista, il capogruppo del raggruppamento De Luca Presidente posta una sua foto sui social. L’accompagna con una strofa di Fiorella Mannoia, buona a spiegare il suo credo romanista. “Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui…”. Il celebre brano, “Quello che le donne non dicono”, non era certo dedicato ai tifosi della Roma. Ma Mocerino, in consiglio regionale dal 2008, non si fa problemi. E così svela la sua passione nascosta, o ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa scelto di proposito la domenica peggiore, per l’outing calcistico. Il veterano napoletano del consiglio, Carmine Mocerino, sorride sugli spalti dell’Olimpico. E pazienza se la Roma ha perso male in casa (3-4) col Sassuolo: la. Sciarpa giallorossa in bella vista, il capogruppo del raggruppamento De Luca Presidente posta una sua foto sui. L’accompagna con una strofa di Fiorella Mannoia, buona a spiegare il suo credo. “Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui…”. Il celebre brano, “Quello che le donne non dicono”, non era certo dedicato ai tifosi della Roma. Ma Mocerino, in consigliodal 2008, non si fa problemi. E così svela la sua passione nascosta, o ...

