Il Commissario Ricciardi 2: Stasera su Rai 1 Anime di vetro, la Seconda Puntata della serie con Lino Guanciale (Di lunedì 13 marzo 2023) Torna, Questa Sera su Rai 1, la Seconda Stagione de Il Commissario Ricciardi. Nella Seconda Puntata, tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni Anime di vetro, il personaggio di Lino Guanciale attraversa una crisi profonda. Leggi su comingsoon (Di lunedì 13 marzo 2023) Torna, Questa Sera su Rai 1, laStagione de Il. Nella, tratta dal romanzo di Maurizio De Giovannidi, il personaggio diattraversa una crisi profonda.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : La prima puntata della seconda stagione de 'Il Commissario Ricciardi' INIZIA ORA su Rai1 e RaiPlay. Per vederla ba… - fraversion : Il Commissario Ricciardi si conferma uno dei migliori prodotti di Rai Fiction. Un gioiellino. Scrittura impeccabile… - Raicomspa : Ricciardi torna stasera su #Rai1. A tratteggiare con le note la serie, il compositore Nicola Tescari, con la colonn… - oggiintv_guida : Oggi in prima serata non perdere Il commissario ricciardi - s2e2 - anime di vetro - CorriereUmbria : Il commissario Ricciardi, stasera lunedì 13 marzo su Rai 1. La trama #rai1 #televisione #fiction… -