Il Commissario Ricciardi 2 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

(Di lunedì 13 marzo 2023) Questa sera, lunedì 13 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Il2,stagionefortunata serie tv con protagonista Lino Guanciale. Nuovi episodi quindi per il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e la fiction ambientata nella Napoli degli Anni Trenta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nellastagione, dal titolo “Febbre”, la contessa Bianca Palmieri chiede aiuto alper risolvere un caso di omicidio. Il marito è accusato, secondo lei, ingiustamente: a essere assassinato è l’avvocato Piro, trovato riverso sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : La prima puntata della seconda stagione de 'Il Commissario Ricciardi' INIZIA ORA su Rai1 e RaiPlay. Per vederla ba… - fraversion : Il Commissario Ricciardi si conferma uno dei migliori prodotti di Rai Fiction. Un gioiellino. Scrittura impeccabile… - Raicomspa : Ricciardi torna stasera su #Rai1. A tratteggiare con le note la serie, il compositore Nicola Tescari, con la colonn… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 13 Marzo 2023: Il GFvip, tra Il commissario Ricciardi, Stasera tutto è possibile, Presadire... - Stefani66135695 : @BimbodiAttilio @GrandeFratello Cambiate canale se non vi piace . Con il commissario ricciardi sicuri che troverete… -

... in onda dalle 21.15 su Focus Cesare in Gallia - Cronache dal De Bello Gallico (docu - serie), in onda dalle 21.10 su Rai Storia Le Serie TV e le Fiction in onda stasera Il2 , ...Su quest'ultimo fronte, osserva il creatore delora approdato in televisione con la sua seconda stagione, "bisognerebbe tenere conto del dato delle biblioteche, che al Sud ...Dopo le elezioni regionali , Forza Italia si riorganizza sul territorio bergamasco. Ilprovinciale Alessandro Sorte ha reso noto il nuovo organigramma degli azzurri. Le ...Mauro...

Il commissario Ricciardi cerca il riscatto nell'amore Libero Magazine

Il secondo protagonista della serie de Il Commissario Ricciardi è il suo fido aiutante il Brigadiere Raffaele Maione. Lo interpreta Antonio Milo, che abbiamo con gioia intervistato. Del personaggio ci ...La contessa diventerà un personaggio importante in questa seconda stagione. Ma sarà pericolosa per il commissario