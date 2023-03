Il Commissario Ricciardi 2: le anticipazioni della seconda puntata (Di lunedì 13 marzo 2023) Da quando si sono conosciuti, la contessa Bianca Palmieri e Ricciardi hanno stabilito una sintonia emotiva che li spinge a fidarsi uno dell’altra. Per questo il Commissario accetta di aiutare la nobildonna ad occuparsi delle indagini su un misterioso omicidio. Ma lui non sa che un inaspettato colpo di scena è dietro l'angolo. S'intitola Anime di vetro il secondo episodio de Il Commissario Ricciardi 2, la serie di Rai1 con Lino Guanciale, Serena Insiti ed Enrico Ianniello, ispirata ai romanzi sbanca classifiche di Maurizio De Giovanni, che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti. Ecco cos'accadrà nella nuova puntata, in onda lunedì 13 marzo. Il Commissario Ricciardi 2, le anticipazioni della seconda ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 marzo 2023) Da quando si sono conosciuti, la contessa Bianca Palmieri ehanno stabilito una sintonia emotiva che li spinge a fidarsi uno dell’altra. Per questo ilaccetta di aiutare la nobildonna ad occuparsi delle indagini su un misterioso omicidio. Ma lui non sa che un inaspettato colpo di scena è dietro l'angolo. S'intitola Anime di vetro il secondo episodio de Il2, la serie di Rai1 con Lino Guanciale, Serena Insiti ed Enrico Ianniello, ispirata ai romanzi sbanca classifiche di Maurizio De Giovanni, che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti. Ecco cos'accadrà nella nuova, in onda lunedì 13 marzo. Il2, le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : La prima puntata della seconda stagione de 'Il Commissario Ricciardi' INIZIA ORA su Rai1 e RaiPlay. Per vederla ba… - fraversion : Il Commissario Ricciardi si conferma uno dei migliori prodotti di Rai Fiction. Un gioiellino. Scrittura impeccabile… - Raicomspa : Ricciardi torna stasera su #Rai1. A tratteggiare con le note la serie, il compositore Nicola Tescari, con la colonn… - Alewashere3 : In questo momento io campo con il commissario Ricciardi, Elisa true crime e Pechino Express...il tutto intervallato… - Raicomspa : Un nuovo giallo per il commissario #Ricciardi,stasera in onda su @RaiUno. Coprodotto da #RaiCom, il “Commissario R… -