Il Catania ad un passo dalla promozione (Di lunedì 13 marzo 2023) Al Massimino ancora una volta, pubblico delle grandi occasioni per assistere all’ennesimo “show” (questa volta sofferto) del Catania contro il Cittanova. Non sono bastati i 90 minuti, per aggiudicarsi i tre punti. Infatti, solo al 96?, quando Figini commette un fallo di mano in area, viene espulso e concesso un rigore al Catania. Segna Ciccio Lodi, ed è subito festa al triplice fischio finale. Etnei a un passo dalla promozione: la vittoria del campionato potrebbe arrivare già nel prossimo turno col Canicattì. Uno straordinario undicesimo successo consecutivo. Il Cittanova esce, comunque, a testa alta, per aver disputato una dignitosa gara. Risultato finale, Catania 1 Cittanova 0 Al Massimino un solo grido “la capolista se ne va…!!” Leggi su laprimapagina (Di lunedì 13 marzo 2023) Al Massimino ancora una volta, pubblico delle grandi occasioni per assistere all’ennesimo “show” (questa volta sofferto) delcontro il Cittanova. Non sono bastati i 90 minuti, per aggiudicarsi i tre punti. Infatti, solo al 96?, quando Figini commette un fallo di mano in area, viene espulso e concesso un rigore al. Segna Ciccio Lodi, ed è subito festa al triplice fischio finale. Etnei a un: la vittoria del campionato potrebbe arrivare già nel prossimo turno col Canicattì. Uno straordinario undicesimo successo consecutivo. Il Cittanova esce, comunque, a testa alta, per aver disputato una dignitosa gara. Risultato finale,1 Cittanova 0 Al Massimino un solo grido “la capolista se ne va…!!”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotiziarioC : Catania, Lodi: «Traguardo a un passo, vogliamo continuare a vincere» - TgrRaiSicilia : #Calcio, in C 1-1 di @AcrMessina1900 con il Monterosi. In D il @Catania si impone nel finale sul Cittanova ed è a u… - SalvioSelcia : RT @DiMarzio: #SerieD | Il #Catania a un passo dalla #SerieC - DiMarzio : #SerieD | Il #Catania a un passo dalla #SerieC - hashtagsicilia : Il Catania adesso è ad un passo dalla promozione -