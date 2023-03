Il capo di Wagner risponde a Crosetto: «Stro*** non ci occupiamo di migranti: pensa ai problemi che non riesci a risolvere» (Di lunedì 13 marzo 2023) Respinge al mittente le accuse dal governo italiano il fondatore e capo della brigata Wagner, Yevgeny Prigozhin, dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre che quello degli Esteri Antonio Tajani, aveva accusato il gruppo di mercenari russi di mettere in atto una «guerra ibrida» contro l’Italia, favorendo la migrazione dai Paesi africani in cui è impegnato. «Crosetto dovrebbe guardare meno in altre direzione e occuparsi dei suoi problemi, che probabilmente non è riuscito a risolvere – ha tuonato Prigozhin in un audio postato sul canale Kepka Prigozhina (“il berretto di Prigozhin”) – Noi non siamo al corrente di ciò che sta succedendo con la crisi migratoria, non ce ne occupiamo, abbiamo un sacco di problemi nostri di cui occuparci». ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Respinge al mittente le accuse dal governo italiano il fondatore edella brigata, Yevgeny Prigozhin, dopo che il ministro della Difesa Guido, oltre che quello degli Esteri Antonio Tajani, aveva accusato il gruppo di mercenari russi di mettere in atto una «guerra ibrida» contro l’Italia, favorendo la migrazione dai Paesi africani in cui è impegnato. «dovrebbe guardare meno in altre direzione e occuparsi dei suoi, che probabilmente non è riuscito a– ha tuonato Prigozhin in un audio postato sul canale Kepka Prigozhina (“il berretto di Prigozhin”) – Noi non siamo al corrente di ciò che sta succedendo con la crisi migratoria, non ce ne, abbiamo un sacco dinostri di cui occuparci». ...

