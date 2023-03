Il capo della Wagner e l’insulto a Crosetto: “Testa di c…, occupati dei tuoi problemi” (Di lunedì 13 marzo 2023) È un attacco durissimo e volgare quello che Yevgeny Prigozhin, capo della brigata Wagner, rivolge al ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. Il titolare del dicastero della Difesa aveva lanciato l’allarme su possibili infiltrazioni di mercenari della Wagner. In particolare, all’interno dei Paesi africani volti ad aumentare i flussi migratori verso l’Italia. Prigozhin, capo della Wagner, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) È un attacco durissimo e volgare quello che Yevgeny Prigozhin,brigata, rivolge al ministroDifesa italiano Guido. Il titolare del dicasteroDifesa aveva lanciato l’allarme su possibili infiltrazioni di mercenari. In particolare, all’interno dei Paesi africani volti ad aumentare i flussi migratori verso l’Italia. Prigozhin,, L'articolo proviene da Inews24.it.

