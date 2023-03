Il cantante mascherato sfida Amici | Milly commenta | “Scelta della rete”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 marzo 2023) A partire da sabato 18 marzo 2023, Maria De Filippi eCarlucci torneranno ufficialmente arsi durante i sabati sera, in prima serata. Ilha infatti deciso dire il serale di22. Unache si preannuncia già difficile nonostante entrambi i programmi tv siano particolarmente amati da parte del pubblico affezionato. E a confermavera e propria gara che sta per partire tra le due reti, ci sono le paroleCarlucci che ha rilasciato un’intervista per Nuovo.Carlucci parladel sabato contro Maria De Filippiha spiegato che piazzare Ilal ...