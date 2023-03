Il "caldo" è già finito: in arrivo temporali, forte vento e anche neve (Di lunedì 13 marzo 2023) Le temperature miti che hanno caratterizzato il fine settimana appena trascorso lasceranno presto il passo a una perturbazione atlantica che già si staglia dai Pirenei alle Alpi. Il fronte perturbato farà il suo ingresso in Italia... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 marzo 2023) Le temperature miti che hanno caratterizzato il fine settimana appena trascorso lasceranno presto il passo a una perturbazione atlantica che già si staglia dai Pirenei alle Alpi. Il fronte perturbato farà il suo ingresso in Italia...

