Il Bayern Monaco strizza l’occhio alla multiproprietà (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Bayern Monaco muove i primi passi di un progetto che potrebbe aprirsi a una vera e propria multiproprietà. Il club bavarese ha annunciato un accordo con i Los Angeles FC della Major League Soccer, con l’obiettivo di collaborare allo sviluppo di giovani talenti. A tal fine le due società hanno costituito una joint venture L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilmuove i primi passi di un progetto che potrebbe aprirsi a una vera e propria. Il club bavarese ha annunciato un accordo con i Los Angeles FC della Major League Soccer, con l’obiettivo di collaborare allo sviluppo di giovani talenti. A tal fine le due società hanno costituito una joint venture L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bayern Monaco, striscione di insulti contro il ministro Piantedosi - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Il Bayern Monaco strizza l’occhio alla multiproprietà: ufficiale la partnership con il Los Angeles FC in MLS e nel mirin… - andreamusso97 : RT @CalcioFinanza: Il Bayern Monaco strizza l’occhio alla multiproprietà: ufficiale la partnership con il Los Angeles FC in MLS e nel mirin… - CalcioFinanza : Il Bayern Monaco strizza l’occhio alla multiproprietà: ufficiale la partnership con il Los Angeles FC in MLS e nel… - AleTheStampede : La partita contro l'ultima in classifica 3 giorni dopo la champions contro il bayern monaco su fifa be like -