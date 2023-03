"Il 2023 l'anno più caldo di sempre". Coldiretti, allarme siccità: cosa ci aspetta (Di lunedì 13 marzo 2023) Il 2023 è finora è stato l'anno più caldo di sempre. Lo evidenzia la Coldiretti analizzando i dati del Cnr secondo cui a gennaio e febbraio si è registrata una temperatura di 1,44 gradi più alta rispetto alla media storica dei primi due mesi. Coldiretti si sofferma anche sulla siccità che sta colpendo in particolare il Nord Italia: le precipitazioni sono al di sotto della media nel primo bimestre dell'anno dopo che nel 2022 è caduta il 30% di pioggia in meno. Particolarmente in difficoltà i grandi laghi che hanno ora percentuali di riempimento che vanno dal 19% del lago di Como al 36% del lago di Garda fino al 40% di quello Maggiore. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilè finora è stato l'piùdi. Lo evidenzia laanalizzando i dati del Cnr secondo cui a gennaio e febbraio si è registrata una temperatura di 1,44 gradi più alta rispetto alla media storica dei primi due mesi.si sofferma anche sullache sta colpendo in particolare il Nord Italia: le precipitazioni sono al di sotto della media nel primo bimestre dell'dopo che nel 2022 è caduta il 30% di pioggia in meno. Particolarmente in difficoltà i grandi laghi che hora percentuali di riempimento che vdal 19% del lago di Como al 36% del lago di Garda fino al 40% di quello Maggiore.

