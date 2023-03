Iervolino | «Assemblea sterile e rissosa Serie A-Sky? Non se ne è parlato»

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Com’è andata l’? Come tutte le altre. Un’in cui si decide poco, un’che ogni volta sancisce delle grandi frizioni e fratture fra le grandi e le piccole, purtroppo c’è da fare tanto, c’è da avere una linea strategica per i nuovi diritti e per cercare di trovare una coesione per il bene L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Danilo, presidente della Salernitana , ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com alla fine dell'ultimadi Lega : 'Come tutte, è stata un'sterile. Si decide poco, l'incontro ...

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino a margine dell'assemblea in Lega Calcio: "Ci sono grandi frizioni tra grandi e piccole"