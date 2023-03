IDD 2023, il design italiano illumina d’immenso Tunisi (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Italian design Day-IDD 2023 è giunto alla sua 7° edizione, nel mese di marzo 2023, per essere celebrato attraverso una serie di iniziative promosse dalla rete diplomatico-consolare, dagli Istituti Italiani di Cultura e dalle sedi Ice Agenzia in ben oltre 100 paesi nel mondo. Il tema dell’IDD 2023 è dedicato all’illuminotecnica, sotto lo slogan “La qualità che illumina, l’energia del design per la persona e l’ambiente”. A Tunisi, l’Agenzia ICE – Sezione Commerciale dell’Ambasciata d’Italia ha organizzato il 10 marzo 2023 presso il design District di Tunisi PhosPhore – Creative District – Bhar Lazrek, presso lo Showroom Modd Studio la Mostra-Evento dal titolo “Mi illumino di l’immenso: qualità, innovazione, ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 13 marzo 2023) L’ItalianDay-IDDè giunto alla sua 7° edizione, nel mese di marzo, per essere celebrato attraverso una serie di iniziative promosse dalla rete diplomatico-consolare, dagli Istituti Italiani di Cultura e dalle sedi Ice Agenzia in ben oltre 100 paesi nel mondo. Il tema dell’IDDè dedicato all’illuminotecnica, sotto lo slogan “La qualità che, l’energia delper la persona e l’ambiente”. A, l’Agenzia ICE – Sezione Commerciale dell’Ambasciata d’Italia ha organizzato il 10 marzopresso ilDistrict diPhosPhore – Creative District – Bhar Lazrek, presso lo Showroom Modd Studio la Mostra-Evento dal titolo “Mi illumino di l’immenso: qualità, innovazione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyinPoland : #IDD2023 sta per arrivare anche a Varsavia! Per info ???? - spinelli_idd : Roma: Sindaco Gualtieri ordina lo stop alle auto a doppia alimentazione, Italia dei Diritti insorge… - AiseStampa : IDD 2023: a Barcellona la tavola rotonda “Luce ed energia, habitat e città” - StrumentiP : #Medioriente L’Italian Design Day-IDD 2023 è giunto alla sua 7° edizione per essere celebrato attraverso una serie… - ANSA_med : Ice Tunisi, in vetrina il top dell' illuminotecnica italiana. Per IDD Day le ultime novità dei più importanti march… -

Range Rover Velar 2023: prezzo, interni, allestimenti, motori ... con la distribuzione tra asse anteriore e posteriore che viene regolata dall'Intelligent Driveline Dynamics (IDD). Non dimentichiamo poi l'Active Locking Rear Differential, un sistema di controllo ... L'Italian Design Day nelle strade spagnole: al via il progetto dell'Ambasciata ... gli esercizi aderenti esporranno sulle proprie vetrine le vetrofanie dell'Italian Design Day, mentre ai loro clienti saranno distribuiti stickers con il logo dell'IDD e il pieghevole con il ... L'Italian Design Day nelle strade spagnole Gli esercenti interessati, che decidono uno sconto su alcuni prodotti, espongono in vetrina il simbolo dell'IDD. Gli sconti proposti vanno dal 10 al 15% per un periodo variabile, anche di due ... ... con la distribuzione tra asse anteriore e posteriore che viene regolata dall'Intelligent Driveline Dynamics (). Non dimentichiamo poi l'Active Locking Rear Differential, un sistema di controllo ...... gli esercizi aderenti esporranno sulle proprie vetrine le vetrofanie dell'Italian Design Day, mentre ai loro clienti saranno distribuiti stickers con il logo dell'e il pieghevole con il ...Gli esercenti interessati, che decidono uno sconto su alcuni prodotti, espongono in vetrina il simbolo dell'. Gli sconti proposti vanno dal 10 al 15% per un periodo variabile, anche di due ... IDD 2023 a Osaka: con Gilda Bojardi e Toshiyuki Kita Interni Merate: sabato 18 torna ''Spring poetry slam'' I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ... Nibionno: Milena Magni è vice sindaco, incarico a rotazione I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ... I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...