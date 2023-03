IDD 2023, il design italiano illumina d’immenso Tunisi (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Italian design Day-IDD 2023 è giunto alla sua 7° edizione, nel mese di marzo 2023, per essere celebrato attraverso una serie di iniziative promosse dalla rete diplomatico-consolare, dagli Istituti Italiani di Cultura e dalle sedi Ice Agenzia in ben oltre 100 paesi nel mondo. Il tema dell’IDD 2023 è dedicato all’illuminotecnica, sotto lo slogan “La qualità che illumina, l’energia del design per la persona e l’ambiente”. A Tunisi, l’Agenzia ICE – Sezione Commerciale dell’Ambasciata d’Italia ha organizzato il 10 marzo 2023 presso il design District di Tunisi PhosPhore – Creative District – Bhar Lazrek, presso lo Showroom Modd Studio la Mostra-Evento dal titolo “Mi illumino di l’immenso: qualità, innovazione, ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 13 marzo 2023) L’ItalianDay-IDDè giunto alla sua 7° edizione, nel mese di marzo, per essere celebrato attraverso una serie di iniziative promosse dalla rete diplomatico-consolare, dagli Istituti Italiani di Cultura e dalle sedi Ice Agenzia in ben oltre 100 paesi nel mondo. Il tema dell’IDDè dedicato all’illuminotecnica, sotto lo slogan “La qualità che, l’energia delper la persona e l’ambiente”. A, l’Agenzia ICE – Sezione Commerciale dell’Ambasciata d’Italia ha organizzato il 10 marzopresso ilDistrict diPhosPhore – Creative District – Bhar Lazrek, presso lo Showroom Modd Studio la Mostra-Evento dal titolo “Mi illumino di l’immenso: qualità, innovazione, ...

