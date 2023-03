Iannicelli: “Napoli-Eintracht, presenti anche ultras di Stella Rossa ed Atalanta” (Di lunedì 13 marzo 2023) Peppe Iannicelli dice che per Napoli-Eintracht Francoforte ci saranno anche ultras di Stella Rossa ed Atalanta Il Napoli disputerà mercoledì la gara contro l’Eintracht Francoforte. Tante le voci che si stanno susseguendo su un eventuale regolamento di conti che potrebbe avvenire tra ultras all’esterno dello stadio “Diego Armando Maradona”. Alla partita non potranno assistere i tifosi tedeschi, fermati per decisione della Prefettura, dopo che ciò è avvenuto in passato. A proposito di tale argomento Peppe Iannicelli ha detto la sua opinione ai microfoni di Canale 21: “Sulla questione tifosi c’è un ingarbugliamento difficile da capire. Il TAR aveva sospeso il divieto di vendita dei ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 marzo 2023) Peppedice che perFrancoforte ci sarannodiedIldisputerà mercoledì la gara contro l’Francoforte. Tante le voci che si stanno susseguendo su un eventuale regolamento di conti che potrebbe avvenire traall’esterno dello stadio “Diego Armando Maradona”. Alla partita non potranno assistere i tifosi tedeschi, fermati per decisione della Prefettura, dopo che ciò è avvenuto in passato. A proposito di tale argomento Peppeha detto la sua opinione ai microfoni di Canale 21: “Sulla questione tifosi c’è un ingarbugliamento difficile da capire. Il TAR aveva sospeso il divieto di vendita dei ...

