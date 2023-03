I vincitori | i vinti e cosa non dimenticheremo degli Oscar 2023

(Di lunedì 13 marzo 2023) Chi si aspettava un altro momento sconvolgente agliè rimasto a bocca asciutta. Alla consegnaè filato tutto liscio (con qualche inevitabile battuta sull'incidente dell'anno scorso, per gentile concessione di Jimmy Kimmel, il più sicuro dei padroni di casa). L'evento principale è stato il trionfo di Everything Everywhere All At Once di A24, che ha completato il suo percorso da piccolo film indipendente a vero e proprio juggernaut con ben sette statuette, fino a quella per il miglior film. Nel mezzo, la trasmissione è stata molto simile alle cerimonieanni passati: troppo lunga, ampiamente prevedibile nei premi assegnati e tutt'altro che memorabile per tutto il resto. Per tutti coloro che erano impegnati a guardare il finale diThe Last of Us, ecco i punti salienti dello show ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MegaNerd__ : #Oscars95 Vincitori e recap degli #AcademyAwards 2023?? - oggisettimanale : “Everything Everywhere All at Once”, il film dei #Daniels trionfa agli #Oscar23. Vincitori e vinti della lunga not… - oggisettimanale : “Everything Everywhere All at Once”, il film dei Daniels trionfa agli #Oscar: vincitori e vinti della lunga notte d… - zuler01 : @rekko15 Titolo della foto: Libertà vigilata. Dovevate sparire vincitori e vinti over 50. Se no che rinnovamento è… - DavideGhidone : @baronebarolo @DarioBallini @matteorenzi Poco attento.... La costituzione e la regola principale dei giochi della p… -

Gli Oscardal film Everything Everywhere All at OnceOscar 2023, Italia a bocca asciutta. I grandi delusi della serata sono i film Avatar: la Via dell'Acqua e Top Gun: Maverick . Per ...... o delle tante dichiarazioni di unità del partito che verrà, rilasciate daicom daidel congresso.Anzi, quello dei Daniels ne ha6! Farà discutere. Perché non è il solito film da Oscar. Da ... tutti gli altridell'Oscar 2023 Marcel the Shell - Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, ...

Academy Awards 2023 - Vincitori e vinti della notte degli Oscar MegaNerd

Cher, 1986 L'imminente cerimonia degli Academy Awards (nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo) è l'evento più atteso a livello cinematografico. Ma certamente lo… Leggi ...Domina Everything Everywhere All at Once con 7 premi, nessuna statuette per l’Italia. Brendan Fraser miglior attore: ecco tutti i vincitori degli Oscar 2023 ...