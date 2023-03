I prestiti di Nicolussi | Ranocchia e Rovella alla Juve | il futuro del club

(Di lunedì 13 marzo 2023) Lantus si prepara ad affrontare unincerto, senza Paredes e Rabiot che stanno per lasciare ilper motivi diversi. In questo scenario, la Vecchia Signora si trova a dover ridisegnare il centrocampo, e a questo scopo ha in mente diversi nomi di spicco tra cui quello di Morten Hjulmand, stella del Lecce, pronto a sperimentarsi con la maglia bianconera, e di Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo in mezzala, pronto a sbarcarentus. Ma non ci sono solo loro ad animare il mercato della, infatti ci sono tre giovani centrocampisti in prestito in Serie A che potrebbero tornare albianconero: HansCaviglia, Filippoe Nicolò. Sarà difficile vedere tutti e tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... misorecordsuk : Juve, Nicolussi, Ranocchia e Rovella per il futuro: i prestiti #Juve #Juventus - OdeonZ__ : Tre prestiti, un posto alla Juve: la sfida a distanza tra Nicolussi, Ranocchia e Rovella - sportli26181512 : Tre prestiti, un posto alla Juve: la sfida a distanza tra Nicolussi, Ranocchia e Rovella: Tre prestiti, un posto al… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Tre prestiti, un posto alla Juve: la sfida a distanza tra Nicolussi, Ranocchia e Rovella #calciomercato - Gazzetta_it : Tre prestiti, un posto alla Juve: la sfida a distanza tra Nicolussi, Ranocchia e Rovella #calciomercato -

Ma in più fa parte del disegno il ritorno in bianconero di tre centrocampisti al momento in prestito in Serie A: HansCaviglia, Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella. Impossibile a prescindere ...Lapressetus viva il made in italy Allegri ha già Locatelli, Fagioli e Miretti e dai variin estate potrebbero rientrare Rovella, Ranocchia eCaviglia. Nell'attuale centrocampo ...... piu' corposi i movimenti di SALERNITANA (Caviglia, Troost - Ekonh e soprattutto il portiere messicano Ochoa) e SPEZIA (Moutinho, Zurkowski e Shomurodov). Un giro forsennato diha ...

Tre prestiti, un posto alla Juve: la sfida a distanza tra Nicolussi, Ranocchia e Rovella La Gazzetta dello Sport

Non solo gli obiettivi Frattesi e Hjulmand per rispondere alle uscite di Paredes e Rabiot: caso per caso, le possibilità dei tre ragazzi al rientro dal prestito in Serie A ...La Juventus potrebbe fare cassa con Nicolussi Caviglia (Salernitana), Ranocchia e Rovella (Monza): i tre centrocampisti rientreranno dai rispettivi prestiti e difficilmente rimarranno in bianconero.