I nuovi oggetti indispensabili (Di lunedì 13 marzo 2023) La borraccia che stimola i sensi e spinge a bere molta più acqua, lo smartwatch con gli auricolari nascosti al suo interno, il computer trasformista pronto a diventare un tablet, lo smartphone pieghevole dallo schermo doppio, il massaggiatore automatico che coccola i muscoli dopo uno sforzo. Guida agli oggetti ingegnosi di ultima generazione capaci di rendersi utili con l'aiuto del design.

