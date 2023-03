I mille colori del razzismo: studentesse etiopi denigrate da prof israeliani (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – Mai come in questi ultimi anni si parla di razzismo di tutto ciò che anche forzatamente lo riguarda in ogni ambito della società. Dalle folle afroamericane scese in strada a devastare città in nome del Black Lives Matter, fino alle prime pagine dei giornali, oggi la parola “razzista” è sulla bocca di tutti; soprattutto di tutti coloro i quali contro gli atteggiamenti “razzisti” dicono di combattere. Nel delirio collettivo della caccia alle streghe antirazzista, negli ultimi anni accuse di razzismo piovono dunque puntualmente contro politici e commentatori televisivi, sportivi e ultras, musicisti e artisti, e ancora cartoni animati, film, libri e monumenti colpevoli di raccontare l’incontrovertibile storia dei popoli e per questo censurati, imbrattati, stravolti o demoliti. Anche però tra le stesse etnie che i detentori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – Mai come in questi ultimi anni si parla didi tutto ciò che anche forzatamente lo riguarda in ogni ambito della società. Dalle folle afroamericane scese in strada a devastare città in nome del Black Lives Matter, fino alle prime pagine dei giornali, oggi la parola “razzista” è sulla bocca di tutti; soprattutto di tutti coloro i quali contro gli atteggiamenti “razzisti” dicono di combattere. Nel delirio collettivo della caccia alle streghe antirazzista, negli ultimi anni accuse dipiovono dunque puntualmente contro politici e commentatori televisivi, sportivi e ultras, musicisti e artisti, e ancora cartoni animati, film, libri e monumenti colpevoli di raccontare l’incontrovertibile storia dei popoli e per questo censurati, imbrattati, stravolti o demoliti. Anche però tra le stesse etnie che i detentori ...

