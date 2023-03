"I mercenari Wagner...". Quel sospetto sull'aumento degli sbarchi (Di lunedì 13 marzo 2023) I sospetti di Tajani e Crosetto: l'aumento delle partenze dal nord Africa sarebbe figlia di una "guerra ibrida" contro l'Occidente Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) I sospetti di Tajani e Crosetto: l'delle partenze dal nord Africa sarebbe figlia di una "guerra ibrida" contro l'Occidente

Crosetto, boom migranti per strategia mercenari Wagner Africa, Tajani: "Molti migranti da zone controllate dai mercenari russi della Wagner" - Crosetto: "Vogliono colpire l'Italia" ...Burkina Faso e uno in Guinea) che hanno gradualmente avvicinato i ... tramite la Wagner, sta espandendo la sua influenza in un'area ... In molte zone il gruppo di mercenari russi si è di fatto sostituito ... Migranti, Crosetto "Ue e Nato vigilino su infiltrazioni russe in Africa" ...di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, ... mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il ... diventa un modo per colpire i paesi più esposti, in primis l'Italia,... Ucraina, "i mercenari della Wagner mandati a morire per stroncare le ambizioni sul Cremlino del suo…