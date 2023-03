I dieci anni di Francesco | papa amato e osteggiato per la sua rivoluzione

(Di lunedì 13 marzo 2023) «È una cosa spontanea. Vedere quel ragazzo di buona famiglia che, a 20, lascia tutto, si spoglia persino davanti al padre, e inizia una vita di impressionante creatività. La vita diè la vita di un rivoluzionario, che ha il coraggio di ribaltare completamente le carte in tavola, di un incosciente che va dal califfo o dal sultano sapendo che gli potrebbero tagliare la testa. È l'incoscienza dell'uomo innamorato di Gesù. Ammirevole, ma non del tutto imitabile. Sono questi santi che, per segnare la strada da seguire, vanno oltre, ma poi devono essere avvicinati un po' di più alla vita ordinaria». Adalla sua elezione al soglio pontificio, ilspiega in un'intervista con il sito Perfil il motivo che lo portò a sceglierecome nome. Poi torna sul tema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace. Il Papa si racconta in un #podcast nel decennal… - vaticannews_it : Dieci anni dal #13marzo2013, giorno dell'elezione di Jorge Mario Bergoglio ???? Un pontificato, quello di… - Tg3web : Un nuovo appello per la pace di Papa Francesco, alla vigilia dei dieci anni dalla sua elezione. Regalata al Pontefi… - CionciAndrea : 'Ratzinger è stato parte del progetto di distruzione'. Sicuro! Gli Una loop negli avvitamenti finali prima di schia… - ilgiornale : Dieci anni dopo, sappiamo che in Conclave si diffusero non poche voci per fermare l'elezione di Francesco al soglio… -

Tutta gente che pagava cifre intorno aieuro per ottenere un abbonamento completo alle varie ...che combaciano all'incirca con le stime della Lega calcio di un miliardo di euro perso in tre. ...Il nuovo naufragio di migranti in Libia, il crac della Silicon Valley Bank, idi papato di Francesco, le proteste a Israele e in Georgia . La rassegna stampa IL CORRIERE DELLA SERA 'Migranti, strage in Libria' apre il maggiore quotidiano nazionale, con la notizia di ...Gli italiani, credenti e non credenti, si fidano di papa Francesco. Dopodi Pontificato, secondo l'ultima ricerca di Demopolis, Bergoglio riscuote il plauso del 75 per cento degli abitanti del Belpaese. Nove punti in più del pur amato presidente della Repubblica ...

Francesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace Vatican News - Italiano

«È una cosa spontanea. Vedere quel ragazzo di buona famiglia che, a 20 anni, lascia tutto, si spoglia persino davanti al padre, e inizia ...“Mi fa soffrire vedere i morti, ragazzi – sia russi che ucraini, non mi interessa – che non tornano. È dura”. Così Papa Francesco, a dieci anni dal suo pontificato per il quale chiede, come regalo la ...