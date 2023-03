I dieci anni del pontificato di Papa Francesco (Di lunedì 13 marzo 2023) “La prima parola che mi viene è che sembra ieri. Il tempo è ‘pressuroso’ (pressante, ndr), va di fretta. E quando tu vuoi cogliere l’oggi, è già ieri. Vivere così è un pò vivere una novità. Questi dieci anni sono stati così: una tensione, vivere in tensione”. È quanto ha detto Papa Francesco in “Popecast”, il podcast per i media, in cui si racconta per il decennale del suo pontificato. Papa Francesco si racconta in un podcast per i dieci anni di Ponteficato: “La prima parola che mi viene è che sembra ieri… Regalatemi la pace” Il momento più bello, sottolinea Bergoglio, “l’incontro in piazza con i vecchi. I vecchi sono saggezza e mi aiutano tanto. Anche io sono vecchio, no?”. “Ma i vecchi sono come il buon vino che hanno quella storia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) “La prima parola che mi viene è che sembra ieri. Il tempo è ‘pressuroso’ (pressante, ndr), va di fretta. E quando tu vuoi cogliere l’oggi, è già ieri. Vivere così è un pò vivere una novità. Questisono stati così: una tensione, vivere in tensione”. È quanto ha dettoin “Popecast”, il podcast per i media, in cui si racconta per il decennale del suosi racconta in un podcast per idi Ponteficato: “La prima parola che mi viene è che sembra ieri… Regalatemi la pace” Il momento più bello, sottolinea Bergoglio, “l’incontro in piazza con i vecchi. I vecchi sono saggezza e mi aiutano tanto. Anche io sono vecchio, no?”. “Ma i vecchi sono come il buon vino che hanno quella storia ...

