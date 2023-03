“I detenuti tossicodipendenti scontino pena in comunità, non in carcere”: l’idea di Delmastro (Di lunedì 13 marzo 2023) “Il sovraffollamento carcerario è risolvibile solo affrontando il problema delle dipendenze“. In un’intervista al Messaggero, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro lancia un’idea che, dice, è “condivisa” dal governo e dal ministro Carlo Nordio: far scontare la pena ai detenuti tossicodipendenti in strutture private a loro dedicate. “Le carceri italiane sono ampiamente sovraffollate. Secondo gli ultimi dati – risalenti a febbraio – a fronte di una capienza regolare di 51.285, i detenuti sono 56.319. E di questi il 30% sono tossicodipendenti”, premette Delmastro. Per un tossicodipendente, sostiene, “il fine rieducativo della pena non sta nel fatto che conosca a memoria la Costituzione o abbia partecipato a un ottimo corso di ceramica. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) “Il sovraffollamento carcerario è risolvibile solo affrontando il problema delle dipendenze“. In un’intervista al Messaggero, il sottosegretario alla Giustizia Andrealancia un’idea che, dice, è “condivisa” dal governo e dal ministro Carlo Nordio: far scontare laaiin strutture private a loro dedicate. “Le carceri italiane sono ampiamente sovraffollate. Secondo gli ultimi dati – risalenti a febbraio – a fronte di una capienza regolare di 51.285, isono 56.319. E di questi il 30% sono”, premette. Per un tossicodipendente, sostiene, “il fine rieducativo dellanon sta nel fatto che conosca a memoria la Costituzione o abbia partecipato a un ottimo corso di ceramica. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iISud24 : Carceri, Delmastro: «Detenuti tossicodipendenti in comunità per risolvere il sovraffollamento» #13marzo #politica… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Uta, il carcere delle mille emergenze: 'Troppi detenuti con malattie psichiche o tossicodipend… -