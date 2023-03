I 100 mila euro di debiti dietro l’omicidio dello chef Manuel Costa a Roma (Di lunedì 13 marzo 2023) dietro la morte dello chef Manuel Costa c’è un debito di 100 mila euro. Insieme ai 5 mila per i food blogger e alla richiesta di riaverne indietro 30 mila già investiti. Oltre alla gestione di uno dei locali di via Germano Sommeiller, il Metropolis. Ovvero la pizzeria accanto all’Osteria degli Artisti, teatro dell’omicidio. L’edizione Romana di Repubblica dettaglia oggi il movente dettato dai dissidi economici. Un audio dello chef riporta riporta i motivi dei dissidi con l’omicida reo confesso, il 43enne casertano Fabio Giaccio: «Noi ci eravamo messi d’accordo che a maggio mi avrebbe dato 100mila euro. Ma mo’ sti ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023)la mortec’è un debito di 100. Insieme ai 5per i food blogger e alla richiesta di riaverne in30già investiti. Oltre alla gestione di uno dei locali di via Germano Sommeiller, il Metropolis. Ovvero la pizzeria accanto all’Osteria degli Artisti, teatro del. L’edizionena di Repubblica dettaglia oggi il movente dettato dai dissidi economici. Un audioriporta riporta i motivi dei dissidi con l’omicida reo confesso, il 43enne casertano Fabio Giaccio: «Noi ci eravamo messi d’accordo che a maggio mi avrebbe dato 100. Ma mo’ sti ...

