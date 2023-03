Hunter Schafer, una piuma bianca è la nuova foglia di fico (Di lunedì 13 marzo 2023) Il look più audace degli Oscar 2003? Quello della meravigliosa attrice, appena coperta da una piuma bianca al party di Vanity Fair. Una visione di modernissima sensualità Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 marzo 2023) Il look più audace degli Oscar 2003? Quello della meravigliosa attrice, appena coperta da unaal party di Vanity Fair. Una visione di modernissima sensualità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubbersouvl : non la tl che si chiede se hunter schafer ha le tette rifatte - fkn_blue : hunter schafer io sono libera quando vuoi per favore dammi una chance solo una - infoitcultura : Quello di Hunter Schafer è il look più audace degli Oscar 2023 - rebellevague : Hunter Schafer con un abito della nuova collezione firmata da Ann Demeulemeester per l'after party di Vanity Fair.… - CarmelaDAmato10 : MA LA BELLEZZA DI HUNTER SCHAFER ?????????????? #Oscars -