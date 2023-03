Hugh Jackman e il regista di Deadpool 3 insieme, Ryan Reynolds replica: "Disgustoso" (Di lunedì 13 marzo 2023) Continua l'ironica faida sul web per le due star che finalmente torneranno a condividere lo schermo nel prossimo capitolo di Deadpool, il primo inserito nel MCU. Nelle ultime ore, Hugh Jackman ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre brinda insieme a Shawn Levy, regista di Deadpool 3 di cui presto inizieranno le riprese. Non è tardato ad arrivare il solito commento sarcastico di Ryan Reynolds. "Trascorrendo del tempo di qualità con l'incredibile Shawn Levy e, se devo essere sincero... parlare alle SUE spalle" ha scritto Hugh Jackman nel post. Nella foto è in piedi accanto a Shawn Levy, con entrambi che tengono in mano dei bicchieri di vino. Naturalmente, Ryan ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Continua l'ironica faida sul web per le due star che finalmente torneranno a condividere lo schermo nel prossimo capitolo di, il primo inserito nel MCU. Nelle ultime ore,ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre brindaa Shawn Levy,di3 di cui presto inizieranno le riprese. Non è tardato ad arrivare il solito commento sarcastico di. "Trascorrendo del tempo di qualità con l'incredibile Shawn Levy e, se devo essere sincero... parlare alle SUE spalle" ha scrittonel post. Nella foto è in piedi accanto a Shawn Levy, con entrambi che tengono in mano dei bicchieri di vino. Naturalmente,...

