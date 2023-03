Hugh Grant maleducato? Le sue risposte all’intervista fanno discutere ma ecco come stanno davvero le cose (Di lunedì 13 marzo 2023) Hugh Grant maleducato o sarcasmo ben calibrato? Sta facendo discutere l’intervista rilasciata a Ashley Graham dall’attore britannico all’entrata del Dolby Theatre durante la Notte degli Oscar 2023. Prima della battuta pronunciata poi sul palco delle premiazioni, sul fatto che lui somigli ad uno scroto perché non usa creme idratanti come la sua collega Andie MacDowell, Grant si è fermato, prima di recarsi al suo posto in sala, come da prassi dalla giovane Graham. La modella 35enne chiede al veterano 62enne se fosse emozionato dalla prospettiva della vittoria di alcuni attori. Grant: “No, nessuno in particolare”. Graham: “OK, allora cosa indossi stasera? (classica domanda a cui per consuetudine le star rispondono con il nome dello stilista autore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)o sarcasmo ben calibrato? Sta facendol’intervista rilasciata a Ashley Graham dall’attore britannico all’entrata del Dolby Theatre durante la Notte degli Oscar 2023. Prima della battuta pronunciata poi sul palco delle premiazioni, sul fatto che lui somigli ad uno scroto perché non usa creme idratantila sua collega Andie MacDowell,si è fermato, prima di recarsi al suo posto in sala,da prassi dalla giovane Graham. La modella 35enne chiede al veterano 62enne se fosse emozionato dalla prospettiva della vittoria di alcuni attori.: “No, nessuno in particolare”. Graham: “OK, allora cosa indossi stasera? (classica domanda a cui per consuetudine le star rispondono con il nome dello stilista autore del ...

