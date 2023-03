Housing sociale, l’Area vasta parte dal quartiere Valle, primi 50 alloggi (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutol’Area vasta di Avellino ha definito gli ultimi dettagli del progetto del “Co-Housing, un nuovo modo di abitare”, che prevede 7 interventi localizzati ad Avellino, Chiusano di San Domenico, Mercogliano, Sant’Angelo a Scala, Pietradefusi, Sorbo Serpico e Venticano. Il piano, coordinato dal Servizio Strategico Europa e finanziato dalla Regione con 6 milioni di euro, è incentrato per il capoluogo sul quartiere “Valle”. Prevede in tutto la realizzazione di circa 50 alloggi, da assegnare in locazione a canone sociale per non meno di 30 anni a studenti, giovani lavoratori ed anziani. La misura punta a realizzare anche laboratori artigianali, dove gli anziani potranno insegnare il loro mestiere ai giovani in cerca di un lavoro, oppure a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi Avellino ha definito gli ultimi dettagli del progetto del “Co-, un nuovo modo di abitare”, che prevede 7 interventi localizzati ad Avellino, Chiusano di San Domenico, Mercogliano, Sant’Angelo a Scala, Pietradefusi, Sorbo Serpico e Venticano. Il piano, coordinato dal Servizio Strategico Europa e finanziato dalla Regione con 6 milioni di euro, è incentrato per il capoluogo sul”. Prevede in tutto la realizzazione di circa 50, da assegnare in locazione a canoneper non meno di 30 anni a studenti, giovani lavoratori ed anziani. La misura punta a realizzare anche laboratori artigianali, dove gli anziani potranno insegnare il loro mestiere ai giovani in cerca di un lavoro, oppure a ...

