Hoffer | «L’Eintracht può ribaltare il 2-0 dell’andata»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 marzo 2023) Erwin, ex attaccante austriaco di Napoli ed Eintracht Francoforte, ha concesso un’intervista al sito della società tedesca in vista del ritorno degli ottavi di Champions League. Di seguito le parole di: Ti saresti aspettato una simile crescita del? «Difficile da dire. Se qualcuno allora avesse detto a noi e ai tifosi che avremmo vinto l’Europa League e poi giocato gli ottavi di finale di Champions League a Napoli, tutti avremmo firmato. È lo stesso con il Napoli. Se ai miei tempi qualcuno avesse detto che nel 2023 sarebbe stato in vantaggio di 18 punti in Serie A, nessuno ci avrebbe creduto. Pertanto, indipendentemente dal risultato di mercoledì, entrambe le squadre hanno già ottenuto molto». Che ricordi hai del tuo periodo a Francoforte? «Quando sono arrivato alnel 2011, ...