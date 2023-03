Hockey ghiaccio, ICE League 2023: Bolzano cade anche in casa e ora è sotto 1-2 contro Lienz (Di lunedì 13 marzo 2023) Nonostante i 4.000 spettatori della Sparkasse Arena di Bolzano, l’HCB Alto Adige Alperia cade in Gara-3 dei quarti finale dei playoff della ICE Hockey League 2023 e ora si ritrova sotto 1-2 nella serie contro i Black Wings Lienz. Sfida quanto mai tirata in casa degli altoatesini che vanno sotto di due reti e non sono più in grado di risalire la china nel finale. Martedì 14 marzo, alle ore 19:15, i Foxes torneranno in Alta Austria per cercare di pareggiare la serie. HCB Alto Adige Alperia – Black Wings Lienz 1-2: la sfida si dimostra subito tirata e combattuta, dopo la vittoria degli austriaci in Gara-2. E, sono proprio gli ospiti a sbloccare il punteggio, a soli 5 secondi dalla prima serena. Knott ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Nonostante i 4.000 spettatori della Sparkasse Arena di, l’HCB Alto Adige Alperiain Gara-3 dei quarti finale dei playoff della ICEe ora si ritrova1-2 nella seriei Black Wings. Sfida quanto mai tirata indegli altoatesini che vannodi due reti e non sono più in grado di risalire la china nel finale. Martedì 14 marzo, alle ore 19:15, i Foxes torneranno in Alta Austria per cercare di pareggiare la serie. HCB Alto Adige Alperia – Black Wings1-2: la sfida si dimostra subito tirata e combattuta, dopo la vittoria degli austriaci in Gara-2. E, sono proprio gli ospiti a sbloccare il punteggio, a soli 5 secondi dalla prima serena. Knott ...

