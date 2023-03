Ho duettato con Tananai La sorpresa della giovane artista di strada

(Di lunedì 13 marzo 2023) LaVirginia Mingoli stava cantando "Tango" in via del Corso a Roma quando è stata notata proprio da, che si è fermato per duettare con lei

Tananai duetta con un'artista di strada sulle note di “Tango” - VIDEO Radio Italia

Dopo il siparietto con il tassista, Tananai si rende protagonista di un altro momento molto curioso: ecco chi è la busker fortunata. Prosegue il conto alla rovescia verso il suo primo tour nei ...Roma. Un concerto nel bel mezzo di Via del Corso, che non ha potuto se non emozionare quanti in quel momento si sono trovati a passare di lì per caso e hanno potuto assistere in prima persona alla sce ...