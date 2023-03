“Ho deciso di cambiare”. Fedez, decisione estrema: succede dopo il caos con Chiara Ferragni (Di lunedì 13 marzo 2023) Fedez, la decisione drastica. Un periodo decisamente turbolento dopo le vicende sul palcoscenico di Sanremo 2023 che pare abbiano fatto vacillare il rapporto con la moglie Chiara Ferragni. Ma dopo tanti pettegolezzi sul rischio crisi di coppia, le acque sembrano essersi calmate. Forse per gettare alle spalle il caos, il rapper ha preso una decisione simbolica. Fedez rasa i capelli. Un cambiamento del look decisamente drastico e dagli accenti quasi simbolici: il marito di Chiara Ferragni ha preso la decisione e lo ha fatto davvero: capelli rasati a zero. Addio dunque al biondo platino e via libera a un ritorno al colore naturale possibile, sempre a patto che i capelli venissero ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023), ladrastica. Un periodo decisamente turbolentole vicende sul palcoscenico di Sanremo 2023 che pare abbiano fatto vacillare il rapporto con la moglie. Matanti pettegolezzi sul rischio crisi di coppia, le acque sembrano essersi calmate. Forse per gettare alle spalle il, il rapper ha preso unasimbolica.rasa i capelli. Un cambiamento del look decisamente drastico e dagli accenti quasi simbolici: il marito diha preso lae lo ha fatto davvero: capelli rasati a zero. Addio dunque al biondo platino e via libera a un ritorno al colore naturale possibile, sempre a patto che i capelli venissero ...

