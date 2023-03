Heather Parisi, un ufficiale giudiziario l’aspetta nello studio di Belve “l’avrebbe intimata a pagare” (Di lunedì 13 marzo 2023) Heather Parisi vive da anni ad Hong Kong, ma quando si è sparsa la voce che era ritornata in Italia per registrare un paio di interviste, un ufficiale giudiziario le ha dato la caccia e l’ha acciuffata negli studi Rai di Belve, il programma di Francesca Fagnani. L’ex ballerina – secondo quanto trapelato online – sarebbe infatti stata raggiunta da un ufficiale giudiziario che l’avrebbe intimata a pagare quanto dovuto in merito ad una condanna per diffamazione ai danni di Lucio Presta che, via social, ha così commentato: “Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 marzo 2023)vive da anni ad Hong Kong, ma quando si è sparsa la voce che era ritornata in Italia per registrare un paio di interviste, unle ha dato la caccia e l’ha acciuffata negli studi Rai di, il programma di Francesca Fagnani. L’ex ballerina – secondo quanto trapelato online – sarebbe infatti stata raggiunta da unchequanto dovuto in merito ad una condanna per diffamazione ai danni di Lucio Presta che, via social, ha così commentato: “Hai avuto moltissimo tempo caradi saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e ...

