Heather Parisi, Lucio Presta le manda l'ufficiale giudiziario durante una trasmissione per un pignoramento (Di lunedì 13 marzo 2023) Leggi Anche Heather Parisi si mostra al naturale: 'Ho imparato ad amare il mio viso e il mio corpo' Tra Heather Parisi e Lucio Presta la polemica è iniziata ai tempi di 'Nemicamatissima', un programma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 marzo 2023) Leggi Anchesi mostra al naturale: 'Ho imparato ad amare il mio viso e il mio corpo' Trala polemica è iniziata ai tempi di 'Nemicamatissima', un programma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ????????? Colpo di scena alla registrazione di #Belve con Heather Parisi (in onda martedì): un ufficiale giudiziario,… - fanpage : “Ho fatto quello che non avrei mai voluto fare”. Un ufficiale giudiziario e l’Arma dei Carabinieri sarebbero inter… - Corriere : La vendetta di Lucio Presta: per Heather Parisi un ufficiale giudiziario nello studio di «Belve» - DomingoTacon : @DC_Draino @heather_parisi ma vattene affanculo amico di Putin - jgicierre : @Andy_Rio71 @PrestaLucio @heather_parisi @stanzaselvaggia @davidemaggio complimenti alla 'signora' x il curriculum...... -