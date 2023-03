Heather Parisi, intervengono i carabinieri a “Belve”: il racconto choc di Lucio Presta (Di lunedì 13 marzo 2023) Personaggi tv. Heather Parisi, intervengono i carabinieri: la notizia poco fa. Cos’è successo. – Non si fa che parlare di quanto accaduto ad Heather Parisi. Il breve soggiorno in Italia è costato caro alla famosa soubrette, che è si è vista costretta a sborsare un’ingente somma di denaro come risarcimento di una condanna per diffamazione. L’ex ballerina pare sia stata raggiunta da un ufficiale giudiziario nello studio di Belve, il programma in onda su Rai Due, condotto da Francesca Fagnani, dove la Parisi si trovava per un’intervista. A far sapere ogni dettaglio su Twitter l’agente dei Vip Lucio Presta. Leggi anche: Francesca Fagnani, arriva la splendida notizia: nessuno se lo aspettava leggi anche: ... Leggi su tvzap (Di lunedì 13 marzo 2023) Personaggi tv.: la notizia poco fa. Cos’è successo. – Non si fa che parlare di quanto accaduto ad. Il breve soggiorno in Italia è costato caro alla famosa soubrette, che è si è vista costretta a sborsare un’ingente somma di denaro come risarcimento di una condanna per diffamazione. L’ex ballerina pare sia stata raggiunta da un ufficiale giudiziario nello studio di, il programma in onda su Rai Due, condotto da Francesca Fagnani, dove lasi trovava per un’intervista. A far sapere ogni dettaglio su Twitter l’agente dei Vip. Leggi anche: Francesca Fagnani, arriva la splendida notizia: nessuno se lo aspettava leggi anche: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ????????? Colpo di scena alla registrazione di #Belve con Heather Parisi (in onda martedì): un ufficiale giudiziario,… - fanpage : “Ho fatto quello che non avrei mai voluto fare”. Un ufficiale giudiziario e l’Arma dei Carabinieri sarebbero inter… - Corriere : La vendetta di Lucio Presta: per Heather Parisi un ufficiale giudiziario nello studio di «Belve» - IENARIDENS15 : @PrestaLucio @heather_parisi Questo presta non si è certo comportato bene non ho parole quasi a goderne di far pubb… - TViweb : Post Edited: Heather Parisi nei guai: ufficiale giudiziario nello studio tv -