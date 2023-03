Heather Parisi: il caso del pignoramento in tv (Di lunedì 13 marzo 2023) La ex ballerina e amatissima star della televisione, Heather Parisi, avrebbe sborsato una “somma ingente” come risarcimento per una condanna per diffamazione. L’ha infatti raggiunta un ufficiale giudiziario in uno studio televisivo, al termine della registrazione di una trasmissione, presenti i carabinieri. All’origine di tutto una lunga querelle con l’agente dei vip, Lucio Presta. “Hai avuto moltissimo tempo cara @HeatherParisi – scrive Presta sui social – di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente. Ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto.” Heather Parisi. Foto Ansa/Claudio OnoratiParisi pignorata dopo l’intervista a Belve Secondo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 marzo 2023) La ex ballerina e amatissima star della televisione,, avrebbe sborsato una “somma ingente” come risarcimento per una condanna per diffamazione. L’ha infatti raggiunta un ufficiale giudiziario in uno studio televisivo, al termine della registrazione di una trasmissione, presenti i carabinieri. All’origine di tutto una lunga querelle con l’agente dei vip, Lucio Presta. “Hai avuto moltissimo tempo cara @– scrive Presta sui social – di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente. Ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto.”. Foto Ansa/Claudio Onoratipignorata dopo l’intervista a Belve Secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ????????? Colpo di scena alla registrazione di #Belve con Heather Parisi (in onda martedì): un ufficiale giudiziario,… - fanpage : “Ho fatto quello che non avrei mai voluto fare”. Un ufficiale giudiziario e l’Arma dei Carabinieri sarebbero inter… - Corriere : La vendetta di Lucio Presta: per Heather Parisi un ufficiale giudiziario nello studio di «Belve» - _beingaunicorn_ : RT @isainsolia: in anteprima l’intervista di Heather Parisi a Belve - LucaP04943514 : @L_Tiraboschi Sì, sarebbe uscita ugualmente. Ma raccontata da Dagospia o da Lucio Presta in persona è completamente… -