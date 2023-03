Heather Parisi fermata dai carabinieri: la fine di un contenzioso con Lucio Presta (Di lunedì 13 marzo 2023) La notizia arriva direttamente da Lucio Presta, l’ex agente della ballerina, che su Twitter ha raccontato la clamorosa vicenda. Heather Parisi è stata raggiunta da un ufficiale giudiziario e dall’Arma dei carabinieri al termine della registrazione di un’intervista con Francesca Fagnani a Belve. La showgirl, bloccata sul posto, ha dovuto effettuare un bonifico tramite terzi per saldare i danni e le spese relative alla causa per diffamazione portata avanti per anni dalla famiglia Presta. Heather Parisi sorpresa dal pignoramento: la figuraccia e il chiarimento di Lucio Presta Heather Parisi, sorpresa dal pignoramento, ha dovuto affrontare una situazione molto imbarazzante, costretta a ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023) La notizia arriva direttamente da, l’ex agente della ballerina, che su Twitter ha raccontato la clamorosa vicenda.è stata raggiunta da un ufficiale giudiziario e dall’Arma deial termine della registrazione di un’intervista con Francesca Fagnani a Belve. La showgirl, bloccata sul posto, ha dovuto effettuare un bonifico tramite terzi per saldare i danni e le spese relative alla causa per diffamazione portata avanti per anni dalla famigliasorpresa dal pignoramento: la figuraccia e il chiarimento di, sorpresa dal pignoramento, ha dovuto affrontare una situazione molto imbarazzante, costretta a ...

