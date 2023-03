Heather Parisi e l’ex compagno violento: il suo racconto (Di lunedì 13 marzo 2023) Heather Parisi ha rivelato che al suo fianco ha avuto un compagno violento, una relazione tossica durata diversi anni che l’ha spinta verso la bulimia. Dopo queste dichiarazioni Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna di Giacomo, figlie della Parisi, si affrettarono a scagionare i rispettivi genitori. La prima è nata dal matrimonio tra la showgirl e il suo ex marito, Giorgio Manenti, la seconda dalla relazione tra Heather e Giovanni di Giacomo. “All’inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere di essere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni.” – ha raccontato Parisi parlando di un uomo che, secondo la sua ricostruzione rilasciata al Corriere ... Leggi su cultweb (Di lunedì 13 marzo 2023)ha rivelato che al suo fianco ha avuto un, una relazione tossica durata diversi anni che l’ha spinta verso la bulimia. Dopo queste dichiarazioni Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna di Giacomo, figlie della, si affrettarono a scagionare i rispettivi genitori. La prima è nata dal matrimonio tra la showgirl e il suo ex marito, Giorgio Manenti, la seconda dalla relazione trae Giovanni di Giacomo. “All’inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere di essere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni.” – ha raccontatoparlando di un uomo che, secondo la sua ricostruzione rilasciata al Corriere ...

