Heather Parisi e la “vendetta” di Lucio Presta: arriva un ufficiale giudiziario nello studio di Belve e la costringe e sborsare una “somma ingente” (Di lunedì 13 marzo 2023) Rischia di essere una delle ospitate tra le più indimenticabili della sua carriera quella di Heather Parisi a Belve. A poco più di ventiquattr’ore dalla puntata di martedì 14 marzo, si parla del programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani per via della “belvata” di Lucio Presta, ex agente e un tempo grande amico della soubrette che ormai da anni vive ad Hong Kong. Poco dopo la fine della registrazione, la Parisi è stata infatti raggiunta da un ufficiale giudiziario che l’ha costretta a sborsare una “somma ingente” come risarcimento di una condanna per diffamazione. A rivelarlo è stato il manager televisivo. In un post su Twitter Presta racconta ciò che è accaduto. “Hai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Rischia di essere una delle ospitate tra le più indimenticabili della sua carriera quella di. A poco più di ventiquattr’ore dalla puntata di martedì 14 marzo, si parla del programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani per via della “belvata” di, ex agente e un tempo grande amico della soubrette che ormai da anni vive ad Hong Kong. Poco dopo la fine della registrazione, laè stata infatti raggiunta da unche l’ha costretta auna “” come risarcimento di una condanna per diffamazione. A rivelarlo è stato il manager televisivo. In un post su Twitterracconta ciò che è accaduto. “Hai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ????????? Colpo di scena alla registrazione di #Belve con Heather Parisi (in onda martedì): un ufficiale giudiziario,… - fanpage : “Ho fatto quello che non avrei mai voluto fare”. Un ufficiale giudiziario e l’Arma dei Carabinieri sarebbero inter… - Corriere : La vendetta di Lucio Presta: per Heather Parisi un ufficiale giudiziario nello studio di «Belve» - npignatelli : @PrestaLucio @giampao @heather_parisi le condanne sono campo giuridico non pubblico. Avendo avuto soddisfazione dal… - hznll28 : RT @davided81: Il dietro le quinte di #Belve con Heather Parisi -