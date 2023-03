Heather Parisi e i 7 anni di violenze domestiche: «Diceva che non valevo nulla. La gente sa, non ti difende e dice che sei bugiarda» – Il video (Di lunedì 13 marzo 2023) «Tra le mura di casa ho subìto violenza fisica, sessuale e psicologica. La cosa più brutta per me è stata la violenza psicologica: la violenza tra le mura di casa, secondo me, è molto più complicata, perché la gente vede, ma non dice niente e non ti difende. E ancora oggi persone che hanno visto e sanno quello che è successo tacciono, liquidando tutto a un “Ma non è vero, sei una bugiarda”». Nella puntata di Belve di martedì 14 marzo su Rai2, Heather Parisi torna a parlare delle violenze domestiche subìte per oltre 7 anni da parte di un uomo, di cui la showgirl non ha mai rivelato l’identità, né ha mai denunciato. Non si trattava di un compagno, spiega Parisi «era una persona che mi stava a fianco con cui ho vissuto ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) «Tra le mura di casa ho subìto violenza fisica, sessuale e psicologica. La cosa più brutta per me è stata la violenza psicologica: la violenza tra le mura di casa, secondo me, è molto più complicata, perché lavede, ma nonniente e non ti. E ancora oggi persone che hanno visto e sanno quello che è successo tacciono, liquidando tutto a un “Ma non è vero, sei una”». Nella puntata di Belve di martedì 14 marzo su Rai2,torna a parlare dellesubìte per oltre 7da parte di un uomo, di cui la showgirl non ha mai rivelato l’identità, né ha mai denunciato. Non si trattava di un compagno, spiega«era una persona che mi stava a fianco con cui ho vissuto ...

